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Нетрезвый мотоциклист без водительских прав пытался скрыться от воронежской полиции

В Подгоренском районе Воронежской области 17 июня инспекторы дорожной полиции патрулировали территорию в хуторе Суд-Николаевка. На улице Зелёной их внимание привлёк мужчина на мотоцикле «Motolend» без номерных знаков. Увидев сотрудников ГИБДД, водитель резко развернулся и попытался уехать, но его остановили.

В Подгоренском районе Воронежской области 17 июня инспекторы дорожной полиции патрулировали территорию в хуторе Суд-Николаевка. На улице Зелёной их внимание привлёк мужчина на мотоцикле «Motolend» без номерных знаков. Увидев сотрудников ГИБДД, водитель резко развернулся и попытался уехать, но его остановили.

Результаты проверки показали, что у юноши содержание спирта в выдыхаемом воздухе 0,307 мг/л. Кроме того, выяснилось, что у 19-летнего местного жителя нет водительского удостоверения. На водителя оформили административный протокол по статье «Управление транспортом в нетрезвом виде без права на вождение». Это грозит арестом до 15 суток либо штрафом в 45 тысяч рублей.