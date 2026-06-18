Нетрезвый мотоциклист без водительских прав пытался скрыться от воронежской полиции

Результаты проверки показали, что у юноши содержание спирта в выдыхаемом воздухе 0,307 мг/л. Кроме того, выяснилось, что у 19-летнего местного жителя нет водительского удостоверения. На водителя оформили административный протокол по статье «Управление транспортом в нетрезвом виде без права на вождение». Это грозит арестом до 15 суток либо штрафом в 45 тысяч рублей.