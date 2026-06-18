Спецсессия МУС по делу прокурора Карима Хана пройдет 24 июля в Нью-Йорке

В мае 2025 года Хан взял административный отпуск на время проведения расследования. В августе The Guardian сообщила о новых обвинительных заявлениях в адрес Хана по поводу сексуальных преступлений, произошедших в 2009 году, от женщины, которая тогда работала у него стажером. Чтобы отстранить Хана от должности, необходимо получить две трети голосов стран-участниц.