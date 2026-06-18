Эксперт Климов заявил, что не стоит ждать полного краха Volkswagen

Руководство Volkswagen обсуждает закрытие автозаводов и масштабное сокращение расходов на фоне признания членов правления о критическом положении концерна. Ситуацию в интервью «Российской газете» прокомментировал ассистент кафедры гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового Университета при Правительстве РФ Ярослав Климов.
Эксперт отметил, что компания столкнулась с глубоким системным кризисом из-за отставания в разработке электромобилей и высоких издержек производства в Германии. Немецкий автогигант сильно опоздал с переходом на экологичный транспорт по сравнению с конкурентами и теперь теряет ключевые позиции на европейском и китайском рынках.
Сложившаяся ситуация подтверждается серьезным падением прибыли и необходимостью радикального пересмотра стратегии для сохранения конкурентоспособности. Концерн планирует оптимизировать модельный ряд и сократить затраты, чтобы предложить рынку привлекательные электрические модели в ближайшие годы.
При этом специалист подчеркивает, что компания сохраняет сильные бренды и значительные финансовые ресурсы для проведения необходимых трансформаций. Полного краха концерна ожидать не стоит, поскольку он является слишком крупным и системно значимым игроком для мировой экономики.
Однако возвращение к статусу безусловного лидера мирового автопрома потребует очень жесткой и болезненной реструктуризации всех активов. Без существенного снижения себестоимости и выпуска конкурентных машин компания продолжит стремительно терять свою долю рынка.
Ранее издание Der Spiegel сообщило, что концерну Volkswagen грозит полнейший крах.