Эксперт Климов заявил, что не стоит ждать полного краха Volkswagen

Эксперт отметил, что компания столкнулась с глубоким системным кризисом из-за отставания в разработке электромобилей и высоких издержек производства в Германии. Немецкий автогигант сильно опоздал с переходом на экологичный транспорт по сравнению с конкурентами и теперь теряет ключевые позиции на европейском и китайском рынках.