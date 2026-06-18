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Эксперт Климов заявил, что не стоит ждать полного краха Volkswagen

Эксперт Ярослав Климов заявил, что у концерна Volkswagen остаются значительные ресурсы на преодоления кризиса.

Источник: Аргументы и факты

Руководство Volkswagen обсуждает закрытие автозаводов и масштабное сокращение расходов на фоне признания членов правления о критическом положении концерна. Ситуацию в интервью «Российской газете» прокомментировал ассистент кафедры гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового Университета при Правительстве РФ Ярослав Климов.

Эксперт отметил, что компания столкнулась с глубоким системным кризисом из-за отставания в разработке электромобилей и высоких издержек производства в Германии. Немецкий автогигант сильно опоздал с переходом на экологичный транспорт по сравнению с конкурентами и теперь теряет ключевые позиции на европейском и китайском рынках.

Сложившаяся ситуация подтверждается серьезным падением прибыли и необходимостью радикального пересмотра стратегии для сохранения конкурентоспособности. Концерн планирует оптимизировать модельный ряд и сократить затраты, чтобы предложить рынку привлекательные электрические модели в ближайшие годы.

При этом специалист подчеркивает, что компания сохраняет сильные бренды и значительные финансовые ресурсы для проведения необходимых трансформаций. Полного краха концерна ожидать не стоит, поскольку он является слишком крупным и системно значимым игроком для мировой экономики.

Однако возвращение к статусу безусловного лидера мирового автопрома потребует очень жесткой и болезненной реструктуризации всех активов. Без существенного снижения себестоимости и выпуска конкурентных машин компания продолжит стремительно терять свою долю рынка.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что концерну Volkswagen грозит полнейший крах.