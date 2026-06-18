Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Белоусов рассказал, кому лучше отказаться от суши и роллов

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов посоветовал беременным и детям отказаться от употребления суши и роллов.

Источник: Аргументы и факты

Употребление суши и роллов, а также других блюд японской кухни сопряжено с рисками пищевых инфекций и избыточной солевой нагрузки, однако грамотный выбор ингредиентов помогает свести опасность к минимуму. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Главной угрозой специалист назвал сырую рыбу и морепродукты, в которых при нарушении температурного режима быстро размножаются опасные бактерии и паразиты. Дополнительную опасность представляет соевый соус, создающий критическую солевую нагрузку и способный спровоцировать осложнения у людей с гипертонией или заболеваниями почек.

Отказаться от традиционных роллов гастроэнтеролог рекомендовал беременным женщинам, детям и пациентам с хроническими патологиями желудочно-кишечного тракта или ослабленным иммунитетом. Также не стоит заказывать блюдо в жаркую погоду или при наличии внешних признаков порчи, таких как заветренный рис, мутная рыба или резкий неприятный запах.

Для минимизации рисков эксперт посоветовал заказывать еду только в заведениях с большим оборотом продуктов и отдавать предпочтение простым вариантам с термически обработанными ингредиентами. Безопасными альтернативами сырой рыбе станут роллы с овощами и авокадо, а также блюда без обилия майонеза и тяжелых сладких соусов.

Появление тошноты, рвоты, высокой температуры или боли в животе после трапезы требует немедленного обращения за медицинской помощью для исключения серьезной кишечной инфекции. Врач подчеркнул, что самые безопасные варианты японской кухни представляют собой простые роллы с понятным составом, употребляемые в разумных порциях.

Ранее диетолог Татьяна Залетова рассказала, кому опасно есть суши.