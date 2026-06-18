Врач Белоусов рассказал, кому лучше отказаться от суши и роллов

Для минимизации рисков эксперт посоветовал заказывать еду только в заведениях с большим оборотом продуктов и отдавать предпочтение простым вариантам с термически обработанными ингредиентами. Безопасными альтернативами сырой рыбе станут роллы с овощами и авокадо, а также блюда без обилия майонеза и тяжелых сладких соусов.