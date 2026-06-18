Врач Белоусов рассказал, кому лучше отказаться от суши и роллов

Употребление суши и роллов, а также других блюд японской кухни сопряжено с рисками пищевых инфекций и избыточной солевой нагрузки, однако грамотный выбор ингредиентов помогает свести опасность к минимуму. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
Главной угрозой специалист назвал сырую рыбу и морепродукты, в которых при нарушении температурного режима быстро размножаются опасные бактерии и паразиты. Дополнительную опасность представляет соевый соус, создающий критическую солевую нагрузку и способный спровоцировать осложнения у людей с гипертонией или заболеваниями почек.
Отказаться от традиционных роллов гастроэнтеролог рекомендовал беременным женщинам, детям и пациентам с хроническими патологиями желудочно-кишечного тракта или ослабленным иммунитетом. Также не стоит заказывать блюдо в жаркую погоду или при наличии внешних признаков порчи, таких как заветренный рис, мутная рыба или резкий неприятный запах.
Для минимизации рисков эксперт посоветовал заказывать еду только в заведениях с большим оборотом продуктов и отдавать предпочтение простым вариантам с термически обработанными ингредиентами. Безопасными альтернативами сырой рыбе станут роллы с овощами и авокадо, а также блюда без обилия майонеза и тяжелых сладких соусов.
Появление тошноты, рвоты, высокой температуры или боли в животе после трапезы требует немедленного обращения за медицинской помощью для исключения серьезной кишечной инфекции. Врач подчеркнул, что самые безопасные варианты японской кухни представляют собой простые роллы с понятным составом, употребляемые в разумных порциях.
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