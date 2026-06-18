Писал дипломы и сдавал экзамены за других: британцу дали три года

По данным следствия, за отдельные заказы Аднан получал крупные суммы. За одну из работ ему заплатили 14 тысяч фунтов стерлингов. Во время обыска правоохранители обнаружили у него наличные средства, а также активы на банковских счетах и в PayPal на сумму свыше 2,4 миллиона фунтов.