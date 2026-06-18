Писал дипломы и сдавал экзамены за других: британцу дали три года

Суд в Великобритании приговорил 43-летнего Шахида Аднана к трем годам лишения свободы по делу о масштабной схеме помощи студентам при сдаче экзаменов и выполнении учебных работ. Об этом сообщает Daily Mail.
Мужчина, имеющий степень кандидата технических наук, работал курьером Amazon и одновременно занимался репетиторством. Следствие установило, что он не только готовил курсовые и другие задания для студентов, но и выполнял часть работ от их имени.
О существовании схемы стало известно в феврале 2023 года после проверки флеш-накопителя, который один из студентов передал преподавателю Ливерпульский университет имени Джона Мурса. Выяснилось, что носитель ранее использовался Аднаном.
На флешке были обнаружены учетные данные более ста студентов, а также сведения об учебных дисциплинах и сроках сдачи работ. В ходе расследования было установлено, что мужчина входил в университетские системы под чужими аккаунтами, сдавал экзамены вместо учащихся и выполнял для них курсовые проекты.
По данным следствия, за отдельные заказы Аднан получал крупные суммы. За одну из работ ему заплатили 14 тысяч фунтов стерлингов. Во время обыска правоохранители обнаружили у него наличные средства, а также активы на банковских счетах и в PayPal на сумму свыше 2,4 миллиона фунтов.
Суд пришел к выводу, что деятельность осужденного нанесла ущерб репутации системы высшего образования и поставила под сомнение объективность оценки знаний студентов.
Следователи также установили, что услугами Аднана пользовались учащиеся различных учебных заведений страны. По версии обвинения, схема действовала на протяжении длительного времени и была организована таким образом, чтобы клиенты могли получать оценки и успешно проходить аттестацию без самостоятельного выполнения значительной части учебной работы.
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