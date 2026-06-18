Эксперт Медведев раскрыл, какую опасность несет избыток сахара в рационе

Переизбыток сахара в ежедневном рационе мгновенно усваивается организмом и создает критическую нагрузку на поджелудочную железу, повышая риск развития диабета. Об этом порталу NEWS.ru рассказал заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Олег Медведев.
Сахар представляет собой нутриент с практически полностью разрушенной пищевой матрицей, который не требует от организма усилий на переваривание. Его мгновенное усвоение приводит к резкому скачку уровня глюкозы в крови с последующим таким же стремительным спадом, что вызывает чувство усталости и острый голод.
Постоянное употребление сладкого продукта в больших объемах является ключевым фактором развития инсулинорезистентности и диабета второго типа. При этом эксперт подчеркнул, что цельный фрукт и стакан сока с идентичным содержанием сахара оказывают совершенно разное влияние на человеческий метаболизм.
Ранее сообщалось, что диеты без сахара могут нанести вред здоровью.