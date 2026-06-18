Эксперт Медведев раскрыл, какую опасность несет избыток сахара в рационе

Сахар представляет собой нутриент с практически полностью разрушенной пищевой матрицей, который не требует от организма усилий на переваривание. Его мгновенное усвоение приводит к резкому скачку уровня глюкозы в крови с последующим таким же стремительным спадом, что вызывает чувство усталости и острый голод.