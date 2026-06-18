Депутат Колтунов не поддержал наказания для блогеров, снимающих дефекты новостроек

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов высказался о наказаниях для застройщиков, которые сдают дома с дефектами. Депутат подчеркнул, что люди, которые после указывают на эти недостатки и показывают в Сети соответствующие фото и видео, не должны подвергаться наказанию за раскрытие информации. Спрашивать в этой ситуации нужно именно с застройщика.