Рютте заявил, что Россия не больше Бельгии и Нидерландов

Однако факты говорят об обратном: площадь России составляет около 17,1 миллиона квадратных километров, тогда как Бельгия и Нидерланды вместе занимают примерно 72 тысячи. Российская территория превышает суммарную площадь двух стран почти в 237 раз. Именно на это несоответствие и обратили внимание наблюдатели, передает MK.ru.