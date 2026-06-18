В Москве наградили иностранцев, внесших вклад в развитие культурных и деловых связей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Церемония награждения I международной премии за вклад в развитие культурных и деловых связей Москвы Bridge Awards прошла в центре столицы. Награды получили победители в 13 номинациях, передает корреспондент ТАСС.
«Я искренне рад всех приветствовать на этой удивительной церемонии, посвященной выдающимся людям, которые не побоялись сделать свой выбор и стали нашими согражданами. Вместе с нами они создают уникальную дружескую атмосферу в стране, строят прекрасные города. Это люди, которые знамениты своими выдающимися достижениями. Те, кто обогащает нашу культуру», — сказал на церемонии награждения министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.
Премия вручается по 13 номинациям, в рамках которых было подано 108 заявок из 40 государств. В финал вышли 64 претендента, представляющие 31 страну. Так, среди номинаций — «Архитектура и строительство», «Бизнес и предпринимательство», «Интеграция и адоптация», «Медиа и коммуникации», «Традиционные и семейные ценности», а также «Общественная деятельность и благотворительность».
Награду в номинации «Культура и искусство» на церемонии вручил американский актер, специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал. Победителем в ней стал Фукуда Кохей — артист балета из Японии, с 2016 года состоящий в труппе Новосибирского театра оперы и балета. А победителем в номинации «Спорт и здоровый образ жизни» стал бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата, депутат курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон. Кроме того, награду в номинации «Медиа и коммуникации» получил ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен.
Премия направлена на содействие признанию вклада иностранных граждан и репатриантов в развитие Москвы и РФ, а также призвана поддержать людей, которые только планируют связать свою жизнь и деятельность с Россией.