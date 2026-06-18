В Москве наградили иностранцев, внесших вклад в развитие культурных и деловых связей

Награду в номинации «Культура и искусство» на церемонии вручил американский актер, специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал. Победителем в ней стал Фукуда Кохей — артист балета из Японии, с 2016 года состоящий в труппе Новосибирского театра оперы и балета. А победителем в номинации «Спорт и здоровый образ жизни» стал бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата, депутат курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон. Кроме того, награду в номинации «Медиа и коммуникации» получил ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен.