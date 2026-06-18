Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские депутаты отзывают из Госдумы законопроект о «долевке» для ОКН

Инициатива, призванная расширить возможности финансирования таких работ, столкнулась с замечаниями со стороны правительства РФ.

Депутаты Нижегородской области планируют отозвать из Госдумы законопроект, касающийся привлечения средств дольщиков к реконструкции объектов культурного наследия (ОКН) под многоквартирные дома. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».

Инициатива, призванная расширить возможности финансирования таких работ, столкнулась с замечаниями со стороны правительства РФ. Чтобы избежать вероятного отклонения документа на федеральном уровне, его решено временно забрать из парламента для доработки.

Об этом рассказал Василий Суханов, возглавляющий комитет по градостроительству: по его словам, проект будет дорабатываться с учётом поступивших замечаний.

Ранее Госдума разрешила ввести запрет на продажу вейпов в Нижегородской области.