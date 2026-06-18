Нижегородские депутаты отзывают из Госдумы законопроект о «долевке» для ОКН

Депутаты Нижегородской области планируют отозвать из Госдумы законопроект, касающийся привлечения средств дольщиков к реконструкции объектов культурного наследия (ОКН) под многоквартирные дома. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Инициатива, призванная расширить возможности финансирования таких работ, столкнулась с замечаниями со стороны правительства РФ. Чтобы избежать вероятного отклонения документа на федеральном уровне, его решено временно забрать из парламента для доработки.
Об этом рассказал Василий Суханов, возглавляющий комитет по градостроительству: по его словам, проект будет дорабатываться с учётом поступивших замечаний.
Ранее Госдума разрешила ввести запрет на продажу вейпов в Нижегородской области.