Врач Тен назвала опасные показатели уровня глюкозы в крови

Для оценки реакции организма на пищу применяется тест на гликемию через два часа после еды, где нормой считаются показатели от 7,8 до 11,0 ммоль/л. Врач подчеркнула, что единичное повышение сахара может быть случайностью, но сохранение высоких цифр после коррекции питания требует обязательного обращения к эндокринологу для назначения плана лечения.