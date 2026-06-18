Врач Тен назвала опасные показатели уровня глюкозы в крови

Показатель глюкозы в крови натощак выше 6,1 ммоль/л может свидетельствовать о развитии преддиабета, а значения свыше 7,0 указывают на сахарный диабет. Об этом агентству NEWS.ru рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.
Идеальным уровнем сахара специалист называет диапазон от 3,9 до 5,5 ммоль/л, при котором организм успешно справляется с метаболической нагрузкой. Значения от 6,1 до 6,9 ммоль/л сигнализируют о скрытых нарушениях углеводного обмена, которые при своевременном вмешательстве можно полностью обратить вспять.
Для оценки реакции организма на пищу применяется тест на гликемию через два часа после еды, где нормой считаются показатели от 7,8 до 11,0 ммоль/л. Врач подчеркнула, что единичное повышение сахара может быть случайностью, но сохранение высоких цифр после коррекции питания требует обязательного обращения к эндокринологу для назначения плана лечения.
Ранее эксперт Олег Медведев раскрыл, какую опасность несет избыток сахара в рационе.