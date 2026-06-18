Эксперт Трепольский назвал признаки скорых сокращений на работе

Закрытие открытых вакансий и перераспределение обязанностей уволившихся коллег без повышения оплаты служат главными предвестниками скорых сокращений в компании. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.
Косвенными признаками грядущей оптимизации штата также выступают внезапное урезание бюджетов на маркетинг и обучение вместе с частыми закрытыми совещаниями руководства. Дополнительную тревогу должны вызывать сдвиг сроков выплаты премий и привлечение внешних консультантов для аудита эффективности различных отделов.
На индивидуальном уровне угрозу потери рабочего места сигнализирует исключение сотрудника из цепочки согласования важных документов и передача его ключевых задач коллегам. Поводом для беспокойства также становится резкое снижение объема входящих задач и требование руководства детально расписать ежедневные обязанности для последующей автоматизации.
Основная волна увольнений в текущем году затрагивает бэк-офис и маркетинговые структуры, функции которых легко поддаются интеграции с искусственным интеллектом. Компании больше не готовы содержать раздутые штаты и перешли от массового найма к удержанию исключительно тех специалистов, которые приносят прямую измеримую прибыль.
Дополнительными триггерами для высвобождения белых воротничков выступают трансформация логистических цепочек и спад маржинальности в потребительском секторе на фоне дорогого кредитования. В результате дефицит инженеров и рабочих специальностей начинает соседствовать с латентным сокращением офисных сотрудников, чья ценность для бизнеса в период жесткой экономии оказалась неочевидной.
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