Эксперт Трепольский назвал признаки скорых сокращений на работе

Основная волна увольнений в текущем году затрагивает бэк-офис и маркетинговые структуры, функции которых легко поддаются интеграции с искусственным интеллектом. Компании больше не готовы содержать раздутые штаты и перешли от массового найма к удержанию исключительно тех специалистов, которые приносят прямую измеримую прибыль.