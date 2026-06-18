Суд в Москве зарегистрировал 2 протокола на Чирикову* по закону об иноагентах

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон об аресте имущества релокантов, выступивших против своей Родины. С 1 сентября их имущество смогут использовать для взыскания штрафов, в том числе по делам о дискредитации армии и распространении фейков о СВО.