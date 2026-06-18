Ирландия оказалась на второй строчке (136% от среднего по ЕС), замкнул тройку самых дорогих государств Люксембург (132%). Всего в 2025 году разброс цен между странами союза оказался колоссальным — от 140% в Дании до 63% в Болгарии. Последнюю позицию заняла Болгария (63%), следом расположились Румыния (65%) и Польша (73%).
Однако за усреднёнными цифрами кроются ещё более разительные контрасты. Расходы на жильё — крупнейшая статья трат европейских домохозяйств — в Ирландии достигают 190% от среднего уровня по ЕС, тогда как в Болгарии этот показатель не дотягивает даже до половины (41%). Меньше всего различаются цены на продукты питания и безалкогольные напитки: самый высокий уровень зафиксирован в Люксембурге (122%), самый низкий — в Румынии (80%).
Абсолютным рекордсменом по дороговизне стало образование. В Люксембурге затраты на обучение превышают среднеевропейские более чем в три раза — 334% от среднего. На противоположном полюсе снова Румыния с показателем 42%. При этом образование в структуре потребительских расходов жителей ЕС занимает наименьшую долю, однако ценовой разрыв в этой сфере оказался максимальным среди всех категорий.
Ранее Life.ru приводил мнение эксперта по социально-экономической политике, который отметил нарастающий раскол внутри Евросоюза из-за энергетической политики — экономическая боль разъедает былую сплочённость изнутри. Венгрия, Словакия и Италия всё активнее требуют возврата к сотрудничеству с Россией, понимая, что без российских ресурсов их экономики не выживут.
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