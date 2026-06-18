Скандинавский ценник: Дания признана самой дорогой страной Евросоюза

Однако за усреднёнными цифрами кроются ещё более разительные контрасты. Расходы на жильё — крупнейшая статья трат европейских домохозяйств — в Ирландии достигают 190% от среднего уровня по ЕС, тогда как в Болгарии этот показатель не дотягивает даже до половины (41%). Меньше всего различаются цены на продукты питания и безалкогольные напитки: самый высокий уровень зафиксирован в Люксембурге (122%), самый низкий — в Румынии (80%).