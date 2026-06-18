Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скандинавский ценник: Дания признана самой дорогой страной Евросоюза

Европейское статистическое ведомство (Евростат) опубликовало данные о стоимости жизни в странах Евросоюза по итогам 2025 года. Лидером антирейтинга с большим отрывом стала Дания — уровень цен на потребительские товары и услуги в этой скандинавской стране на 40% превысил среднеевропейские показатели.

Источник: Life.ru

Ирландия оказалась на второй строчке (136% от среднего по ЕС), замкнул тройку самых дорогих государств Люксембург (132%). Всего в 2025 году разброс цен между странами союза оказался колоссальным — от 140% в Дании до 63% в Болгарии. Последнюю позицию заняла Болгария (63%), следом расположились Румыния (65%) и Польша (73%).

Однако за усреднёнными цифрами кроются ещё более разительные контрасты. Расходы на жильё — крупнейшая статья трат европейских домохозяйств — в Ирландии достигают 190% от среднего уровня по ЕС, тогда как в Болгарии этот показатель не дотягивает даже до половины (41%). Меньше всего различаются цены на продукты питания и безалкогольные напитки: самый высокий уровень зафиксирован в Люксембурге (122%), самый низкий — в Румынии (80%).

Абсолютным рекордсменом по дороговизне стало образование. В Люксембурге затраты на обучение превышают среднеевропейские более чем в три раза — 334% от среднего. На противоположном полюсе снова Румыния с показателем 42%. При этом образование в структуре потребительских расходов жителей ЕС занимает наименьшую долю, однако ценовой разрыв в этой сфере оказался максимальным среди всех категорий.

Ранее Life.ru приводил мнение эксперта по социально-экономической политике, который отметил нарастающий раскол внутри Евросоюза из-за энергетической политики — экономическая боль разъедает былую сплочённость изнутри. Венгрия, Словакия и Италия всё активнее требуют возврата к сотрудничеству с Россией, понимая, что без российских ресурсов их экономики не выживут.

Все самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше