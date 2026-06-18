Bild: В Германии двое неизвестных напали на депутата АдГ и назвали его нацистом

По данным полиции, инцидент произошел в ночь на четверг. Неизвестные подошли к 51-летнему политику и применили к нему физическую силу. Майстер получил травму руки — один из нападавших порезал его острым предметом. Депутат отметил, что рюкзак уберег его от более серьезных травм.