В Ростоке на севере Германии двое неизвестных напали на депутата земельного парламента от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Михаэля Майстера. Об этом в четверг, 18 июня, пишет Bild.
По данным полиции, инцидент произошел в ночь на четверг. Неизвестные подошли к 51-летнему политику и применили к нему физическую силу. Майстер получил травму руки — один из нападавших порезал его острым предметом. Депутат отметил, что рюкзак уберег его от более серьезных травм.
По словам пострадавшего, нападавшие также оскорбляли его, назвав «нацистом из АдГ». Сам Майстер обратился в полицию, его доставили в больницу, но вскоре выписали. Политик чувствует себя нормально и заявил, что нападение длилось всего несколько секунд, передает РИА Новости.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, согласно последнему опросу социологического института INSA, стал самым непопулярным политиком республики. Председатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель занимает пятую позицию.
Заместитель председателя немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Михаэль Людерс заявил, что Фридрих Мерц ничего не понимает в дипломатии. По словам политика, канцлер придерживается двойных стандартов, что особенно заметно по его реакции на украинский и ближневосточный конфликты.