Россиянин Бородачев стал бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию

Бородачеву 26 лет, он завоевал свою первую личную медаль на чемпионатах Европы. Ранее спортсмен становился серебряным призером Олимпиады в Токио и бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года. Обе награды были завоеваны в командных турнирах.