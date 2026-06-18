Россиянин Бородачев стал бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Россиянин Антон Бородачев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию в соревнованиях среди рапиристов. Турнир проходит во Франции.
В полуфинальной схватке Бородачев уступил французу Рафаэлю Савину со счетом 11:15.
На счету российских спортсменов три медали на чемпионате Европы. Ранее серебряную награду завоевала саблистка Яна Егорян, бронзовую — рапиристка Владислава Пенюшкина.
Бородачеву 26 лет, он завоевал свою первую личную медаль на чемпионатах Европы. Ранее спортсмен становился серебряным призером Олимпиады в Токио и бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года. Обе награды были завоеваны в командных турнирах.
Чемпионат Европы завершится 21 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.