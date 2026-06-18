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Россиянин Бородачев стал бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию

В полуфинальной схватке рапирист уступил французу Рафаэлю Савину со счетом 11:15.

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Россиянин Антон Бородачев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию в соревнованиях среди рапиристов. Турнир проходит во Франции.

В полуфинальной схватке Бородачев уступил французу Рафаэлю Савину со счетом 11:15.

На счету российских спортсменов три медали на чемпионате Европы. Ранее серебряную награду завоевала саблистка Яна Егорян, бронзовую — рапиристка Владислава Пенюшкина.

Бородачеву 26 лет, он завоевал свою первую личную медаль на чемпионатах Европы. Ранее спортсмен становился серебряным призером Олимпиады в Токио и бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года. Обе награды были завоеваны в командных турнирах.

Чемпионат Европы завершится 21 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.