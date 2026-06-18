Кооперацию ставят на рельсы

Дирекция по управлению терминально-складским комплексом Горьковской железной дороги заинтересована в совместных проектах с правительством Нижегородской области и бизнесом, чтобы задействовать свободные земельные участки магистрали. Замначальника дирекции Никита Арямин на встрече с заместителем губернатора Сергеем Морозовым интересовался перспективами создания новых преференциальных территорий и возможным участием ГЖД в подобных проектах. Господин Морозов предположил, что площадки с резервами энергетических мощностей будут востребованы в проектах формата Light Industrial, которые объединяют производственно-складские помещения. Тем более, что депутаты заксобрания только что приняли областной закон о создании промтехнопарков регионального значения, напомнил бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.