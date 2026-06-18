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Чебоксары на час остались без электричества

В Чебоксарах в 19:47 произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщил мэр города Станислав Трофимов. В 21:39 он уточнил, что электроснабжение города восстановлено.

В Чебоксарах в 19:47 произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщил мэр города Станислав Трофимов. В 21:39 он уточнил, что электроснабжение города восстановлено.

По словам господина Трофимова, Чебоксары остались без электричества из-за повреждения на воздушной линии 110 киловольт ПАО «Россети» — «Южная-1». Местные СМИ писали, что некоторые районы города также оставались без водоснабжения.

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