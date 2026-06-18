Эксперт Миронова объяснила, почему Ольга Бузова не выходит замуж

Российская телеведущая Ольга Бузова испытывает трудности в построении личных отношений из-за своего выбора в прошлом. Так считает бывшая участница телепроекта «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова.
Эзотерик сказала, что в своё время Бузова сделала ставку на развитие карьеры в ущерб личной жизни. При этом звезда неоднократно прибегала к магическим ритуалам для привлечения удачи, и это также наложило свой отпечаток на ее судьбу.
Эксперт полагает, что силы, к которым обращалась артистка, потребовали за свою помощь значительную плату.
«Находясь в центре внимания на протяжении 20 лет и сохраняя статус одной из самых любимых артисток, Ольга, по всей видимости, расплачивается за успех в карьере неудачами в личной сфере. Если силы даруют удачу в одном, они забирают что-то из другого. Результат налицо: в личной жизни у нее пока всё безрадостно», — сообщили Миронова Общественной Службе Новостей.
Экстрасенс добавила, что в мире шоу-бизнеса существует немало знаменитостей, которые прибегали к подобным практикам. По её убеждению, их успех часто обусловлен не столько природным талантом, сколько покровительством высших сил.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова представила в Нижнем Новгороде романтическую комедию «Равиоли Оли». (16+).