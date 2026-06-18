Эксперт Миронова объяснила, почему Ольга Бузова не выходит замуж

«Находясь в центре внимания на протяжении 20 лет и сохраняя статус одной из самых любимых артисток, Ольга, по всей видимости, расплачивается за успех в карьере неудачами в личной сфере. Если силы даруют удачу в одном, они забирают что-то из другого. Результат налицо: в личной жизни у нее пока всё безрадостно», — сообщили Миронова Общественной Службе Новостей.