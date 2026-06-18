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В Госдуме заявили, что иностранное финансирование Украины превысило 550 млрд долларов за четыре года

Обучение на европейских полигонах прошли более 224 тысяч человек.

Источник: Клопс.ru

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов оценил общий объём внешней помощи Украине и заявил, что большая часть военной поддержки поступает от стран Запада. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 18 июня.

По словам генерал-полковника, опубликованным в его статье для журнала «Национальная оборона», западные страны оказывают Украине беспрецедентную по масштабам поддержку. «Только объём иностранного финансирования Украины за прошедшие четыре года превысил 550 миллиардов долларов, из которых на военные нужды — около 220 миллиардов», — отметил он.

Картаполов добавил, что продукцию военного назначения Киеву поставляют более 20 государств. С февраля 2022 года Украине переданы более тысячи танков, около 6,5 тысячи боевых бронированных машин, две тысячи орудий полевой артиллерии, свыше 200 самолётов и вертолётов, порядка 100 тысяч беспилотников, а также значительное количество снарядов, ракет и боеприпасов.

Отдельное внимание, по его словам, западные союзники уделяют подготовке украинских военнослужащих — обучение на европейских полигонах прошли более 224 тысяч человек. Картаполов подчеркнул, что несмотря на масштабную зарубежную поддержку Украины, российские войска «удерживают стратегическую инициативу» и продолжают наступление на ряде направлений.

В Пентагоне призвали союзников США взять на себя поддержку Украины.

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