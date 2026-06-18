В Госдуме заявили, что иностранное финансирование Украины превысило 550 млрд долларов за четыре года

По словам генерал-полковника, опубликованным в его статье для журнала «Национальная оборона», западные страны оказывают Украине беспрецедентную по масштабам поддержку. «Только объём иностранного финансирования Украины за прошедшие четыре года превысил 550 миллиардов долларов, из которых на военные нужды — около 220 миллиардов», — отметил он.