В посольстве Беларуси отреагировали на атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

«К сожалению, у тех, кто не сохранил историческую память и забыл о ценности мира, и сегодня на вооружении состоят террористические методы. Иначе как можно объяснить регулярные целенаправленные обстрелы гражданских объектов и убийства мирного населения?» — сказал посол Беларуси.