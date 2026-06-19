Эксперт перечислил признаки скорых сокращений на работе

О скорых сокращениях на работе можно понять заранее по внутренним процессам в компании, которые начинаются за два-три месяца до официальных решений. Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский. В ряде компаний уже фиксируются признаки оптимизации штата, включая перераспределение обязанностей и сокращение расходов.
По словам эксперта, один из первых сигналов — закрытие открытых вакансий и распределение задач уволившихся сотрудников между оставшимися без повышения оплаты. Также к признакам он отнес внезапное урезание бюджета на маркетинг, обучение, корпоративные мероприятия и канцтовары, а также задержки с утверждением планов на следующий квартал.
Дополнительно тревожными сигналами считаются закрытые совещания топ-менеджмента и аудит эффективности отделов внешними консультантами.
Дмитрий Трепольский отметил, что о возможных сокращениях могут говорить и персональные изменения для сотрудников. Это исключение из цепочек согласования документов и рабочих чатов, передача ключевых задач другим коллегам или на аутсорсинг, а также резкое снижение загрузки.
Еще один маркер — требование подробно описать должностные обязанности, что часто связано с подготовкой к автоматизации или передаче функций.
По словам эксперта, основная волна оптимизации затрат на персонал в 2026 году затрагивает бэк-офис, маркетинг и подразделения, которые проще всего автоматизировать. Компании переходят к модели удержания только ключевых сотрудников.
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