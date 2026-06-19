Эксперт перечислил признаки скорых сокращений на работе

По словам эксперта, один из первых сигналов — закрытие открытых вакансий и распределение задач уволившихся сотрудников между оставшимися без повышения оплаты. Также к признакам он отнес внезапное урезание бюджета на маркетинг, обучение, корпоративные мероприятия и канцтовары, а также задержки с утверждением планов на следующий квартал.