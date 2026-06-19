Календарь на 19 июня: праздники, именины, приметы, лунный день и дни рождения знаменитостей

Преподобный Иларион родился в Константинополе около 775 года, в 20 лет принял монашество, а позже стал игуменом Далматской обители, где управлял братией восемь лет. За защиту иконопочитания при императоре-иконоборце Льве Армянине (813−820) святой был брошен в темницу и подвергнут пыткам. Освободился он лишь после смерти Льва — при императоре Михаиле II. Но испытания продолжились: при следующем императоре-иконоборце Феофиле (829−842) Илариона сослали на остров Афусия. Только после смерти Феофила, когда к власти пришла святая императрица Феодора и было восстановлено иконопочитание, преподобный вернулся в свою обитель и вновь стал игуменом.