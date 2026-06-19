Что можно и нельзя делать в Илларионов день 19 июня, который называют Пропольник

Православная церковь 19 июня вспоминает святого Иллариона. В народе отмечают Илларионов день. Вместе с тем существует еще одно название — Пропольник. С указанной даты начинали пропалывать сорняки.
Что нельзя делать 19 июня.
Запрещено ссорить с родными и близкими, так как отношения можно испортить на довольно долгий период. Не стоит 19 июня заключать важные сделки. Как считалось, они могут обернуться неудачами. Кроме того, на данный день не планировали поездок на дальние расстояния. Предки верили, что это может грозить неприятностями.
Что можно делать 19 июня.
По традиции, с 19 июня было принято начинать полоть огороды от сорняков. При этом делали подобное в период, когда луна была убывающей.
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