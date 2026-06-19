Что можно и нельзя делать в День Лариона Пропольника 19 июня 2026 года

19 июня 2026 года, в канун летнего солнцестояния, православный мир обращает свой взор к памяти преподобного Илариона Нового, Далматского, а народная традиция открывает дверь в мир древних обычаев, называя этот день Ларионом Пропольником. Это удивительная дата, когда церковная история о мужестве и вере сплетается с вековой мудростью земледельцев, напоминая нам о хрупком балансе между духовным подвигом и повседневным трудом.
Восьмой век стал временем жестоких иконоборческих гонений. Иларион, рожденный в благочестивой семье, с юных лет избрал путь служения. Он принял постриг, стал игуменом Далматской обители, но мирное течение жизни было нарушено восхождением на престол императора Льва Армянина. За открытое осуждение ереси и отказ предать святые иконы святого заточили в темницу, морили голодом и подвергали пыткам. Однако, подобно тому, как сорная трава не способна заглушить добрые всходы, гонения не сломили дух Илариона. Он остался символом непоколебимой веры, за что и был прославлен.
В народном календаре этот день закрепился под именем «Ларион Пропольник». Именно 19 июня крестьяне начинали решающую битву с сорняками, чтобы спасти урожай. «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон», — говорили наши предки.
Что делать 19 июня?
Этот день наполнен энергией земли и чистоты. Ваши действия могут стать не просто рутиной, а маленьким ритуалом для привлечения удачи.
Главное дело — борьба за урожай: Смело беритесь за тяпку и отправляйтесь на огород или дачный участок. Особое внимание уделите прополке картофеля, клубники и грядок с зеленью. Считалось, что если упустить момент сейчас, сорняки «по миру пустят».Секрет лунного цикла: Наши предки были уверены, что борьба с травой принесет плоды только на убывающую Луну. Если же день выпадает на полнолуние, лучше не тревожить землю — сорняк вернется с удвоенной силой. Девичий обряд на красоту и счастье: Незамужним девушкам стоит выйти в огород с рассветом. Поливая растения, прочитайте мысленно просьбу к Матушке-земле о даровании здоровья, природной красоты и скорой встречи с суженым. Считается, что забота о почве в этот день привлекает женское счастье. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинГадание на венках: Вечером можно сплести венок из полевых трав, вставить в него тонкую свечу и пустить по воде. Если венок поплыл ровно — ждите любви, закружился — свадьба откладывается, утонул — стоит быть осторожной. Почему мы выбираем не тех: 7 скрытых сценариев из детстваОчищение пространства: День хорош для генеральной уборки и избавления от хлама, особенно если вы выносите мусор сразу после прополки, символически убирая из дома все плохое.
Чего нельзя делать 19 июня?
Народная мудрость гласит, что 19 июня важно не только сделать правильные шаги, но и избежать роковых ошибок, чтобы не навлечь беды на себя и своих близких.
Не берите чужую ношу: Строжайший запрет действует на работу на чужой земле. Помогая соседу в огороде в этот день, вы рискуете «отдать» вместе с сорняками свое благополучие и финансовую стабильность, получив взамен лишь проблемы и безденежье. Семейный подряд под запретом: Супругам категорически нельзя работать в огороде вместе. Если муж и жена будут полоть совместно, между ними возникнет сильный конфликт, который может перерасти в затяжную ссору, вплоть до развода. Трудитесь поочередно. Кризис 15-го года: почему мужчины, которые казались идеальными семьянинами, внезапно бросают всё и уходят в никудаОстановка для путешественников: Планируете командировку или дальнюю поездку? Отложите. Считается, что дорога, начатая 19 июня, принесет неприятные сюрпризы, поломки и задержки. Это неблагоприятный день для любых перемещений на дальние расстояния. Почему у меня ничего не получаетсяЗаморозка финансов: Никаких крупных сделок, особенно покупки или продажи недвижимости, скота и дорогой техники! В будущем такая недвижимость принесет множество хлопот, а сделка обернется обманом. Молчание — золото: Ветреная погода в этот день делает запрет на обсуждение личной жизни особенно строгим. Не жалуйтесь на здоровье, не рассказывайте о планах и не сплетничайте. Считается, что ветер унесет ваши слова злым духам, превратив их в болезни и неудачи. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуЖертва красотой: Незамужним барышням в Ларионов день не советуют нюхать цветы. Существует поверье, что вместе с ароматом можно «выдышать» свою молодость и природную красоту. Осторожность с подарками: Не принимайте угощения или подарки от незнакомцев — на них может быть наведена порча. 7 вещей, из-за которых уходит удача.
Приметы 19 июня: Что сулит природа?
19 июня — природный барометр. Обратите внимание на знаки вокруг вас:
Кузнечики стрекочут с вечера — ждите солнечного и теплого завтра. Пчелы дружно роятся вокруг цветов — ближайшая неделя порадует ясной погодой. Птицы кричат громко и тревожно — скоро пойдет дождь. Резкое похолодание в этот день сулит скорое наступление устойчивой летней жары. Звонкий гром предвещает ливень, а глухой — затяжной и тихий дождь.
Урожай зерновых определяли по цветению колоса: если верхушка расцвела — жди скудный урожай, середина — средний, а если снизу — будет богатый урожай крупного зерна.
Пусть День Лариона Пропольника станет для вас временем плодотворного труда и спокойствия, днем, когда вы очистите не только свои грядки, но и помыслы от всего лишнего, следуя мудрости предков.
Кто такой Иларион Новый, Далматский.
Преподобный Иларион Новый, также известный как Иларион Далматский, является одной из выдающихся фигур в истории византийского монашества и православной церкви. Его жизнь пришлась на один из самых драматических периодов в истории христианства — эпоху иконоборческих гонений, когда сама вера и традиции церкви подвергались жестоким испытаниям. Иларион стал символом несгибаемой стойкости, духовной мудрости и бесконечной верности православию, за что и был причислен к лику святых.
Происхождение и ранние годы.
Иларион родился в конце VIII века в благочестивой византийской семье. Его родители, Пётр и Феодосия, были глубоко верующими людьми, которые с самого детства наставляли сына в истинах христианской веры. Они привили ему любовь к Священному Писанию, молитве и духовному чтению, заложив прочный фундамент для его будущего монашеского подвига. Воспитание в такой среде определило весь дальнейший путь Илариона, который с юных лет стремился к познанию Бога и служению Ему.
С ранних лет Иларион проявлял особую расположенность к духовной жизни. Он усердно изучал Священное Писание, вникал в его смысл и стремился воплотить евангельские заповеди в своей повседневной жизни. Его родители, видя такое рвение сына, всячески поддерживали его устремления и не препятствовали его выбору жизненного пути. Именно их наставления и пример благочестивой жизни стали той почвой, на которой выросла крепкая вера будущего святого.
Монашеский путь и первые шаги.
Когда Илариону исполнилось двадцать лет, он принял важнейшее решение в своей жизни — избрал путь монашеского служения. Он принял постриг в Исихийской обители, которая располагалась неподалеку от Византии. Это был ответственный шаг, требовавший полного самоотречения и готовности посвятить свою жизнь Богу. В монастыре Иларион с усердием предавался молитвенным подвигам, послушанию и изучению духовных текстов.
Однако стремление к более строгому и уединенному подвигу привело Илариона в знаменитую Далматскую обитель. Этот монастырь был известен своими суровыми правилами и высоким уровнем духовной жизни. Здесь Иларион принял великую схиму — высшую степень монашеского отрешения, что для столь юного возраста считалось большой редкостью и свидетельствовало о его исключительной духовной зрелости. В Далматской обители он стал учеником преподобного Григория Декаполита, который оказал значительное влияние на его духовное становление.
Служение в Далматской обители.
Вскоре после принятия схимы Иларион был рукоположен в сан пресвитера. Его духовные дарования и ревностное служение не остались незамеченными братией монастыря. После кончины игумена Далматской обители монахи единодушно пожелали видеть Илариона новым настоятелем. Однако святой, отличавшийся глубоким смирением, не стремился к руководящей должности. Прослышав о намерениях братии, он предпочёл тайком покинуть монастырь и скрыться в Константинополе, желая избежать славы и почестей.
Но монахи оказались настойчивы в своем желании видеть Илариона своим духовным наставником. Они обратились к святителю патриарху Никифору с прошением вернуть беглеца в обитель. Патриарху удалось убедить Илариона принять на себя игуменское послушание, и святой, повинуясь воле церковного иерарха, согласился возглавить Далматский монастырь. В течение восьми лет он мирно и мудро управлял обителью, являя собой образец доброго пастыря и заботливого наставника для своей паствы.
Иконоборческие гонения и противостояние императору.
Мирное течение жизни Далматской обители было нарушено в 813 году, когда на византийский престол взошел император Лев Армянин. Новый правитель оказался яростным противником иконопочитания и развернул широкомасштабные гонения на тех, кто чтил святые образы. Иконоборческая ересь, уже ранее потрясавшая церковь, вновь подняла голову, и многие верующие столкнулись с тяжелыми испытаниями за свою веру.
Иларион, как игумен Далматской обители, не мог остаться в стороне от происходящих событий. Он открыто выступил против политики уничтожения святых икон, обличив императора Льва Армянина в ереси и отступлении от истин православия. Святой с дерзновением говорил правителю правду, не страшась царского гнева и возможных последствий. Его смелость и непоколебимость в отстаивании церковных истин вызвали яростный гнев со стороны властей.
Темничное заключение и истязания.
За свою бескомпромиссную позицию Иларион был подвергнут жестоким преследованиям. Его арестовали и заключили в темницу, где святой претерпел невыносимые страдания. Тюремщики морили его голодом и жаждой, пытаясь сломить его волю и заставить отречься от почитания икон. Однако все усилия оказались напрасными — Иларион с мужеством переносил страдания и не отступал от своей веры.
Особенно жестокие пытки были организованы по указанию подосланного императором патриарха-иконоборца Феодота. Тот всячески пытался сломить упорного игумена, используя самые изощренные методы воздействия. Но несмотря на все истязания, Иларион оставался непреклонным, демонстрируя пример несгибаемой духовной стойкости. Его вера была настолько крепка, что никакие физические страдания не могли поколебать его убеждений.
Духовное видение и вознаграждение за подвиг.
В период заключения Иларион удостоился особого духовного откровения. Как гласит церковное предание, преподобный был вознагражден за свой подвиг тем, что узрел ангелов, которые возносили на небеса душу скончавшегося святого Федора Студита. Это видение стало для Илариона источником великого утешения и укрепления в его собственных страданиях. Оно свидетельствовало о том, что его подвиг и страдания не напрасны, а уготованная для него награда велика на небесах.
Интересно, что сам Лев Армянин не пережил той борьбы, которую он развязал против иконопочитателей. Император был зарублен собственными воинами прямо в храме, на том самом месте, где он когда-то впервые сбросил священный образ. Это событие современники восприняли как Божественное возмездие за гонения на православных и поругание святынь.
Освобождение и новые испытания.
После гибели императора Льва Армянина Иларион вышел на свободу. Казалось, что страдания святого подошли к концу, но судьба уготовила ему новые испытания. При новом императоре Михаиле II положение Илариона временно улучшилось, однако при смене власти он вновь впал в немилость. Император Феофил, который также придерживался иконоборческих взглядов, продолжил преследования православных исповедников.
Илариона вновь арестовали, подвергли жестоким избиениям и сослали на крошечный скалистый остров Афусия. Это была суровая ссылка в практически безлюдное место, где святой был лишен всякого общения и вынужден переносить тяготы изгнания. Но и в этих условиях Иларион не унывал и продолжал молиться, укрепляясь в своей вере и уповая на Божественный промысел.
Возвращение и кончина.
Только после смерти императора Феофила, когда власть перешла к святой императрице Феодоре, которая покончила с иконоборчеством и восстановила иконопочитание, преподобный Иларион смог вернуться из ссылки. Это произошло в 842 году, когда было восстановлено православие и прекращены гонения на почитателей святых икон.
Иларион возвратился в свою родную Далматскую обитель, где вновь стал ее игуменом. Оставшиеся годы своей жизни он посвятил восстановлению монашеской жизни, наставлению братии и молитвенным подвигам. Святой мирно отошел ко Господу около 845 года, оставив после себя память о великом исповеднике и мудром наставнике. Его кончина стала завершением многотрудного земного пути, который был отмечен как духовными подвигами, так и физическими страданиями за веру.
Почитание и наследие.
Память преподобного Илариона Нового, Далматского, православная церковь совершает 19 июня. В этот день верующие обращаются к святому с молитвами о заступничестве, прося его ходатайства перед Богом. Иларион почитается как один из столпов православия в эпоху иконоборческих гонений, как пример несгибаемой веры и любви к Богу даже в самых суровых испытаниях.
В народной традиции день памяти Илариона получил название Ларион Пропольник. Это связано с тем, что в этот период крестьяне начинали активную борьбу с сорняками на полях и огородах. Крестьянская мудрость гласила: «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон». Считалось, что если упустить момент и не прополоть грядки до этого дня, то сорная трава разрастется и погубит весь урожай.
Символическое значение подвига.
Жизнь преподобного Илариона Далматского представляет собой удивительный пример сочетания духовного мужества и смирения. С одной стороны, он проявил невероятную смелость, открыто выступив против императора-иконоборца и не побоявшись бросить ему обвинение в ереси. С другой стороны, он отличался глубоким смирением, когда пытался уклониться от игуменского сана и предпочитал уединение мирской славе.
Подвиг Илариона напоминает каждому христианину о том, что истина требует стойкости, а верность Христу — мужества и терпения. В своей борьбе за почитание святых икон святой отстаивал не просто внешние формы благочестия, а самую суть православной веры — учение о Боговоплощении и возможности изображения невидимого Бога через Его видимый образ.
Место среди других святых.
Иларион Далматский часто упоминается вместе с другими великими исповедниками иконопочитания — преподобным Феодором Студитом, святителем Никифором Константинопольским и многими другими святыми, пострадавшими в эпоху иконоборчества. Вместе они составили сонм исповедников, которые ценой собственных страданий и даже жизни отстояли чистоту православного учения.
Особую значимость фигуре Илариона придает то, что он был не только исповедником веры, но и опытным духовным наставником, который на протяжении многих лет управлял Далматской обителью и воспитывал в ней новых подвижников благочестия. Его опыт игумена, прошедшего через темницы и ссылки, сделал его мудрым старцем, способным наставлять других в тяжелые времена гонений.
Житие преподобного Илариона Нового, Далматского, является ярким свидетельством того, что вера может быть сильнее любых земных испытаний. Родившись в благочестивой семье, он с юности избрал путь служения Богу и прошел через множество страданий, оставаясь верным своим убеждениям. Его противостояние императорам-иконоборцам, темничные заключения, пытки и ссылки — все это лишь закалило его дух и утвердило в истине православия.
Сегодня преподобный Иларион Далматский почитается как один из великих святых православной церкви. Его память чтят не только в день его преставления 19 июня, но и на протяжении всего церковного года, обращаясь к нему в молитвах о помощи и заступничестве. Жизнь святого продолжает вдохновлять верующих на подвиг веры, напоминая о том, что истинное христианство требует не только слов, но и дел, не только убеждений, но и готовности пострадать за них. История Илариона Далматского остается актуальной и сегодня, когда христиане во многих частях мира вновь сталкиваются с гонениями и испытаниями за свою веру.
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