Что можно и нельзя делать в День Лариона Пропольника 19 июня 2026 года

Не берите чужую ношу: Строжайший запрет действует на работу на чужой земле. Помогая соседу в огороде в этот день, вы рискуете «отдать» вместе с сорняками свое благополучие и финансовую стабильность, получив взамен лишь проблемы и безденежье. Семейный подряд под запретом: Супругам категорически нельзя работать в огороде вместе. Если муж и жена будут полоть совместно, между ними возникнет сильный конфликт, который может перерасти в затяжную ссору, вплоть до развода. Трудитесь поочередно. Кризис 15-го года: почему мужчины, которые казались идеальными семьянинами, внезапно бросают всё и уходят в никудаОстановка для путешественников: Планируете командировку или дальнюю поездку? Отложите. Считается, что дорога, начатая 19 июня, принесет неприятные сюрпризы, поломки и задержки. Это неблагоприятный день для любых перемещений на дальние расстояния. Почему у меня ничего не получаетсяЗаморозка финансов: Никаких крупных сделок, особенно покупки или продажи недвижимости, скота и дорогой техники! В будущем такая недвижимость принесет множество хлопот, а сделка обернется обманом. Молчание — золото: Ветреная погода в этот день делает запрет на обсуждение личной жизни особенно строгим. Не жалуйтесь на здоровье, не рассказывайте о планах и не сплетничайте. Считается, что ветер унесет ваши слова злым духам, превратив их в болезни и неудачи. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуЖертва красотой: Незамужним барышням в Ларионов день не советуют нюхать цветы. Существует поверье, что вместе с ароматом можно «выдышать» свою молодость и природную красоту. Осторожность с подарками: Не принимайте угощения или подарки от незнакомцев — на них может быть наведена порча. 7 вещей, из-за которых уходит удача.