Воззвание машин: кинодебют робота и «Колония» зомби

Марк Эйдельштейн воссоединится с киномамой из «Аноры» Дарьей Екамасовой в комедийной драме «Ганди молчал по субботам». Австралийский режиссер воссоздаст один из ключевых эпизодов Второй мировой войны в драме «Давление». Южнокорейские кинематографисты устроят нашествие зомби в хорроре «Колония». Роуд-муви «Драйв» напомнит о духе комедий 1990-х. А настоящий робот впервые сыграет одну из главных ролей в российской ленте «Робоняня». «Известия» подготовили гид киноновинок, которые обязательны к просмотру в этот уикенд.
«Ганди молчал по субботам», 16+
Режиссер: Юрий Зайцев. В ролях: Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Евгений Коряковский, Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская, Александр Пашутин.
Комедийная драма с «российским Тимоти Шаламе» в главной роли снята по одноименной пьесе Анастасии Букреевой — лауреата конкурса «Действующие лица». Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Короче».
Главный герой — 16-летний Саша, который просит называть себя Мотом. Он живет с мамой, папой, старшей сестрой и страдающим деменцией дедушкой в центре Питера. Однако за внешним фасадом благополучия скрываются семейные драмы. После ухода отца из семьи и эмоционального кризиса матери подросток пытается найти себя и смысл жизни. Переломным моментом становится его знакомство с бездомной женщиной Лизой, потерявшей сына. Эта встреча заставляет Мота задуматься о том, что бездомность бывает не только социальной, но и внутренней.
Лейтмотив картины — одиночество и поиск опоры в рушащемся мире. Фильм поднимает серьезные темы взросления и семейных отношений, хотя его необычный визуальный стиль может оказаться непривычным для массового зрителя.
«Робоняня», 6+
Режиссеры: Макс Максимов, Анна Соловьева-Карпович. В ролях: Ева Смирнова, Денис Кукояка, Елена Кукояка, Василиса Кукояка, Милана Хаметова, Ольга Тумайкина.
Новая семейная комедия с Евой Смирновой стала спин-оффом франшизы «Не одна дома» и первым российским фильмом, в котором одну из главных ролей исполнил настоящий робот Unitree G1 Basic. В картине также снялась семья Кукояк: блогеры Денис и Елена сыграли родителей главной героини, а их дочь Василиса дебютировала в кино.
По сюжету Злата остается дома одна, пока семья уезжает в отпуск. Следить за девочкой родители поручают роботу с искусственным интеллектом по имени Нотрикс. Вместе с другом Никитой Злата пытается перехитрить высокотехнологичную няню, но их затея приводит к череде неожиданных и комичных событий.
Легкая семейная комедия понравится зрителям всех возрастов. Несмотря на развлекательный формат, фильм говорит о доверии, ответственности и взаимопонимании в семье.
«Давление», 18+
Режиссер: Энтони Марас. В ролях: Брендан Фрейзер, Эндрю Скотт, Керри Кондон, Крис Мессина, Дэмиэн Льюис.
Действие переносит во времена Второй мировой войны. Картина основана на реальных событиях 1944 года. В центре сюжета — напряженные 72 часа перед началом операции «Оверлорд». Синоптик Ирвинг Крик убежден, что 5 июня станет идеальным днем для высадки союзников в Нормандии. Однако метеоролог Джеймс Стэгг предупреждает о надвигающемся шторме и настаивает на переносе операции. Цена ошибки слишком высока: любая задержка может не только сорвать тщательно подготовленное наступление, но и раскрыть планы союзников немецкому командованию. Перед генералом Дуайтом Эйзенхауэром, будущим президентом США, встает мучительный выбор, от которого зависят судьбы тысяч солдат.
Главное поле битвы в этой картине находится не на побережье Нормандии, а в штабных кабинетах, где решения принимаются под колоссальным давлением времени и обстоятельств. Фильм сосредоточен не столько на военных действиях, сколько на людях, которым приходится брать на себя ответственность за ход истории. Благодаря выразительным персонажам, лишенным шаблонного героизма, и мастерски нагнетаемой атмосфере тревоги, драма держит в напряжении до самого финала.
«Колония», 18+
Режиссер: Ён Сан Хо. В ролях: Чон Джи-хён, Ку Ге-хван, Чи Чкан-ук, Ким Щин-нок, Щин Хён-бин.
Восстание зомби и борьба людей за жизнь в экстремальных условиях — привычная тема для южнокорейского кино. Премьера картины прошла в рамках внеконкурсной программы на Каннском фестивале. А на родине хоррор уже стал лидером проката.
Режиссер «Колонии» Ён Сан Хо, прославившийся зомби-хитом «Поезд в Пусан», вновь обращается к теме выживания в замкнутом пространстве и вновь играет на чувстве клаустрофобии. Только если в прошлый раз люди боролись за выживание в поезде, то теперь — в бизнес-центре.
Профессор биотехнологий Квон Сэ-джон приезжает на отраслевую конференцию в надежде найти себе работу. Среди участников мероприятия оказывается и ученый Су Ён Чхоль, который одержим жаждой мести бывшим работодателям. Он вкалывает генеральному директору корпорации вирус, превращая его в зомби. Единственным человеком, защищенным от заражения, остается сам злоумышленник, заранее сделавший себе прививку. Теперь Квон Сэ-джон и другими выжившим придется предотвратить апокалипсис.
«Драйв», 18+
Режиссер: Бобби Фаррелли. В ролях: Сэм Нивола, София Телегадис, Мохана Кришнан, Эйдан Джейс, Лайла Пэйт.
Режиссером комедийного роуд-муви выступил Бобби Фаррелли, один из создателей фильмов «Тупой и еще тупее» и «Все без ума от Мэри». По сюжету подросток Джереми угоняет учебную машину и вместе с друзьями отправляется в дорожное путешествие, чтобы спасти отношения со своей девушкой Самантой.
Картина сочетает элементы комедии, боевика и мелодрамы. И хотя действие происходит в наши дни, фильм пронизан атмосферой 1990-х годов. Темы дружбы и взросления здесь органично переплетаются с грубоватым юмором, авантюрными приключениями и пикантными сценами.