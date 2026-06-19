Воззвание машин: кинодебют робота и «Колония» зомби

Главный герой — 16-летний Саша, который просит называть себя Мотом. Он живет с мамой, папой, старшей сестрой и страдающим деменцией дедушкой в центре Питера. Однако за внешним фасадом благополучия скрываются семейные драмы. После ухода отца из семьи и эмоционального кризиса матери подросток пытается найти себя и смысл жизни. Переломным моментом становится его знакомство с бездомной женщиной Лизой, потерявшей сына. Эта встреча заставляет Мота задуматься о том, что бездомность бывает не только социальной, но и внутренней.