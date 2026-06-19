Международный день прогулки и Всемирный день детского футбола: какие праздники отмечают в России и мире 19 июня

Всемирный день неспешной прогулки впервые отметили в 1970-х годах в американском штате Мичиган по инициативе У. Т. Рабе, который таким образом ответил на набирающий популярность бег трусцой, подчеркнув желание замедлить и без того быстрый ритм жизни. Цель праздника заключается в том, чтобы обратить внимание на важность прогулки как способа снять стресс и расслабиться. В этот день принято неспешно прогуливаться в лесу или по городу, в компании или в одиночестве.