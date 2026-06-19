Международный день прогулки и Всемирный день детского футбола: какие праздники отмечают в России и мире 19 июня

В России и мире 19 июня отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. В частности, в эту дату празднуют Международный день неспешной прогулки, Всемирный день детского футбола и День поцелуев.
Международный день неспешной прогулки.
Всемирный день неспешной прогулки впервые отметили в 1970-х годах в американском штате Мичиган по инициативе У. Т. Рабе, который таким образом ответил на набирающий популярность бег трусцой, подчеркнув желание замедлить и без того быстрый ритм жизни. Цель праздника заключается в том, чтобы обратить внимание на важность прогулки как способа снять стресс и расслабиться. В этот день принято неспешно прогуливаться в лесу или по городу, в компании или в одиночестве.
Всемирный день детского футбола.
Всемирный день детского футбола впервые отметили в 2001 году благодаря союзу Международной федерации футбола и Детского фонда ООН. Эти организации решили использовать самую популярную игру на планете для решения серьезных социальных задач для того, чтобы защитить права детей, поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации, и с ранних лет привить ребятам любовь к активному образу жизни.
День поцелуев.
День поцелуев учредили в Великобритании в начале 2000-х годов с целью подчеркнуть важность поцелуя в качестве одного из способов выражения любви и человеческих эмоций. В этот праздник принято целовать людей, которые этого заслуживают, играть в «бутылочку» и вспоминать свой первый поцелуй.