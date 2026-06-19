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МИД РФ снова призвал россиян осторожно относиться к поездкам в Таиланд

В Таиланде продолжается «охота» на россиян по запросу США, заявили в МИД.

Источник: Комсомольская правда

МИД России повторно предупредил граждан страны об опасности поездок в Таиланд из-за вероятности арестов по запросам правоохранительных органов и спецслужб США. Ведомство настаивает на максимальной осторожности как для туристов, так и для командированных.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что после комментария ведомства РФ таиландская сторона предоставила разъяснения. Однако в этих заявлениях Москва не увидела честного обсуждения коренных причин, которые заставили их сделать предупреждение.

В связи с публикацией материалов Бангкоком, как подчеркнула дипломат, Россия была вынуждена вернуться к этой теме.

«К сожалению, эта по-настоящему популярная у российских туристов и дружественная нам страна остаётся одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами», — добавила Захарова.

Дипломат отметила, что в зарубежных поездках россиянам следует держать под рукой номера телефонов и адреса российских загранпредставительств и консульских отделов.

Напомним, что ранее российское министерство уже подчеркивало, что США развернули настоящую «охоту» на россиян в Таиланде.

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