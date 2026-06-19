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Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии после ЧМ-2026

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что завершит международную карьеру после чемпионата мира 2026 года.

«Я не планирую играть на Евро через два года. Но я хочу с нетерпением ждать каждой игры и не думать о прощании или потенциальном последнем матче», — сказал Нойер на пресс-конференции национальной команды.

Таким образом, чемпионат мира в США, Мексике и Канаде станет для 40-летнего голкипера последним в составе сборной Германии.

Нойер завершит карьеру в сборной в статусе легенды немецкого футбола. За национальную команду голкипер выступает с 2009 года, провёл свыше 130 матчей, выиграл чемпионат мира — 2014 и долгие годы носил капитанскую повязку.

Напомним, в первом туре немцы разгромили Кюрасао со счетом 7:1. Во втором туре Германия встретится с Кот-д’Ивуаром (20 июня), а в третьем — с Эквадором (25 июня).

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