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Минобороны Украины заявило о новой военной помощи Запада на $1,5 млрд

Федоров сообщил, что на Украине был анонсировал «один из самых больших» пакетов помощи по программе PURL.

Источник: Комсомольская правда

Участники контактной группы по Украине объявили о новом пакете военной помощи на сумму 1,5 млрд долларов, 500 млн долларов из которых будут направлены на дальнобойную артиллерию. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

«Сегодня был анонсирован один из самых больших пакетов помощи по программе PURL — 1 миллиард долларов. Также был озвучен пакет помощи на артиллерию — 30 плюс километров. Это будет примерно 500 миллионов долларов», — передает его слова Telegram-канал «Новости.LIVE».

Федоров также сказал, что было сделано «много разрозненных абъявлений» примерно на 4 млрд долларов, однако он не уточнил, как именно будут потрачены оставшиеся деньги.

Накануне глава МО Германии Борис Писториус заявил, что Берлин выделит Киеву дополнительные 400 млн долларов на ПВО и ракеты Patriot.

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Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
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