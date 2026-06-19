Британского экс-священника во второй раз осудили за хранение детской порнографии

77-летнего бывшего священника из Британии Эндрю Робинсона, который уже состоял в реестре сексуальных преступников, вновь осудили за хранение изображений детей с сексуальным содержанием. Об этом в среду, 17 июня, сообщает Wales Online.
В начале месяца детективы посетили его дом для проверки и обнаружили открытый ноутбук с анимированными изображениями детей в сексуальных ситуациях со взрослыми. Робинсон заявил, что не думал, что это незаконно, и был арестован.
В апреле 2025 года он уже попадал под суд за аналогичное преступление, получил условный срок и обязательство зарегистрироваться как сексуальный преступник, после чего находился под наблюдением полиции. На этот раз мужчина признал вину в нарушении приказа о предотвращении сексуального вреда. Суд вынес ему новый условный приговор на 12 месяцев и оштрафовал на 187 фунтов, говорится в сообщении.
Ранее депутаты предложили создать в России реестр педофилов и ужесточить ограничения для людей, которые ранее были судимы за подобные преступления. Это произошло на фоне расследования деятельности порносайта «Голубая орхидея», на котором в 90-е годы публиковали детское порно. Какие ограничения для педофилов существуют в РФ, что нового предлагают депутаты и как в этом может помочь опыт других стран — в материале «Вечерней Москвы».