Британского экс-священника во второй раз осудили за хранение детской порнографии

В апреле 2025 года он уже попадал под суд за аналогичное преступление, получил условный срок и обязательство зарегистрироваться как сексуальный преступник, после чего находился под наблюдением полиции. На этот раз мужчина признал вину в нарушении приказа о предотвращении сексуального вреда. Суд вынес ему новый условный приговор на 12 месяцев и оштрафовал на 187 фунтов, говорится в сообщении.