Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Болгарии не намерен допустить санкций против РФ, которые навредят стране

Радев заявил, что Болгария намерена отстаивать свои интересы при обсуждении санкций.

Источник: Комсомольская правда

Болгария не поддержит санкции против России, если они нанесут ущерб болгарской экономике. Об этом заявил премьер-министр Румен Радев на брифинге.

«Не допустим санкций, которые негативно отразятся на болгарской экономике. Этот конфликт давно вышел за пределы окопов Я считаю, что время крестовых походов закончилось», — сказал политик.

Радаев отметил, что Болгария намерена и дальше отстаивать свои интересы, в том числе в энергетической сфере. По его словам, он и ранее выступал против ограничений в отношении российской атомной отрасли, поскольку такие меры могли бы создать риски для Софии.

Ранее KP.RU сообщал, что санкции Запада не только навредили бизнесу России, но и принесли ему определенную пользу. Президент Владимир Путин отмечал, что они подтолкнули отечественных производителей развивать собственные технологии.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше