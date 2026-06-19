Европейское издание Politico Europe в самый последний момент отказало в публикации ранее согласованной статьи главы МИД РФ Сергея Лаврова. Издание объяснило это «редакционным решением».
Полная версия материала под названием «Украина, Европа и глобальная безопасность» размещена на официальном сайте Министерства иностранных дел России.
В статье министр Лавров отмечает, что весь двадцатилетний опыт переговорного процесса с Европой, выступающей частью «коллективного Запада», говорит лишь об одном: переговоры с РФ — «обманная тактика».
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