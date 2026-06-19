«На святой Руси невозможны двадцать семь гендеров»

«Опыт получился настолько удачным, что тремя годами позже Петр снова привез в Воронеж дипломатов и предпринимателей из нескольких европейских стран. Для того чтобы показать, на что способна Россия. По сути, Воронеж на рубеже XVI—XVII веков стал одной из первых площадок того, что мы сейчас называем публичной дипломатией. Россия приглашала мир к себе и говорила: “Смотрите, мы здесь…”. И уже не мы учимся у нас, а вам есть чему у нас поучиться. Почти международный форум, практически экспо того времени», — сказала с экрана госпожа Захарова.