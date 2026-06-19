Читатели ИА «Время Н» назвали причины для покупки нового автомобиля Volga

При этом автодилеры уже давно начали принимать заявки на новые авто, обещая скидки по trade in, кредитовании и другим программам лояльности. Так, на сайте одного известного автосалона в Нижнем Новгороде покупателю при условии всех скидок предлагают кроссовер Volga K40 по цене от 1 690 000 рублей, седан C50 — от 1 920 000 рублей, кроссовер K50 — от 2 020 000 рублей.