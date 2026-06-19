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Читатели ИА «Время Н» назвали причины для покупки нового автомобиля Volga

Лишь 9% участников опроса готовы купить его ради легендарного бренда.

9% участников опроса на сайте ИА «Время Н» готовы купить новый автомобиль Volga ради легендарного бренда.

Опрос проводился с 1 по 17 июня.

27% респондентов могут купить новую «Волгу», если бы в ней было больше отечественного, а не китайского.

Столько же опрошенных не купят авто ни при каких условиях.

Для большинства читателей определяющей является цена: ответ «купил бы, если бы он не стоил так дорого» дали 36% участников опроса.

19 июня ожидается официальный старт продаж автомобилей бренда Volga. В 2026 году планируется продать 25 тысяч машин.

При этом автодилеры уже давно начали принимать заявки на новые авто, обещая скидки по trade in, кредитовании и другим программам лояльности. Так, на сайте одного известного автосалона в Нижнем Новгороде покупателю при условии всех скидок предлагают кроссовер Volga K40 по цене от 1 690 000 рублей, седан C50 — от 1 920 000 рублей, кроссовер K50 — от 2 020 000 рублей.

Ранее эксперты рассказали о перспективах нового автомобиля Volga.

Также нижегородцам озвучили возможную стоимость ТО для автомобилей Volga K50 и С50.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже купил и протестировал новую Volga K50.