Налоги при сдаче квартиры. Когда их нужно заплатить и как уменьшить

— Подчеркну деталь, которую обычно упускают: ступень определяется по всем доходам разом, а не по отдельному арендному договору. Если зарплата уже выбрала нижний порог, плата за квартиру способна угодить в повышенный процент. Отчитывается собственник сам. Декларацию по форме 3-НДФЛ сдают до 30 апреля следующего года, а сам налог перечисляют до 15 июля. По доходам за 2025 год это, соответственно, апрель и июль 2026-го. Тем, кто провёл в России меньше 183 дней за год и потерял статус резидента, начисляют плоские 30 процентов. Причём правом на вычеты такие арендодатели не пользуются, — рассказала адвокат Оксана Грикевич.