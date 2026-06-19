Расплата за насилие над ребенком: мужчину приговорили к высшей мере

В день инцидента девочка, Камари Холланд, была похищена из дома и вывезена к мужчине. По данным следствия, он употребил наркотические вещества и заставил ребёнка сделать то же самое. После этого в отношении девочки было совершено насилие. Позднее ребёнка обнаружили без признаков жизни.