Расплата за насилие над ребенком: мужчину приговорили к высшей мере

В США, сообщает Al, суд штата Алабама вынес приговор мужчине, признанному виновным в преступлениях против пятилетнего ребёнка. Речь идёт о деле, которое расследовалось с 2021 года и рассматривалось в суде в течение нескольких лет.
По материалам дела, подозреваемым стал Джереми Уильямс, который был партнёром матери девочки. Женщина, как следует из материалов, оставляла ребёнка с ним, уходя из дома.
Позднее в ходе разбирательства было установлено, что мать ребёнка также причастна к произошедшему. Она договорилась с мужчиной о совершении преступления в отношении дочери за денежное вознаграждение, сумма которого в материалах дела менялась.
В день инцидента девочка, Камари Холланд, была похищена из дома и вывезена к мужчине. По данным следствия, он употребил наркотические вещества и заставил ребёнка сделать то же самое. После этого в отношении девочки было совершено насилие. Позднее ребёнка обнаружили без признаков жизни.
В рамках расследования также рассматривались обстоятельства смерти ребёнка и действия всех участников событий. Суд отдельно изучал роль матери, которой впоследствии был вынесен приговор в виде 20 лет лишения свободы.
Алабама завершила рассмотрение дела спустя годы судебных слушаний. Уильямс был приговорён к высшей мере наказания. Его защита неоднократно подавала апелляции, однако окончательное решение суда осталось без изменений.
Дополнительно в материалах дела отмечалось, что эпизоды с участием обвиняемого изучались следствием в нескольких юрисдикциях, включая возможную причастность к другим тяжким преступлениям в прошлом. Проверки и судебные процедуры по делу продолжались на протяжении нескольких лет, прежде чем был вынесен окончательный вердикт.
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