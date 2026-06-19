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Футболист сборной Австрии Пош получил перелом челюсти в стартовом матче ЧМ

В следующей игре австрийцы встретятся с действующими чемпионами мира аргентинцами.

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Австрии по футболу Штефан Пош получил перелом челюсти в матче первого тура чемпионата мира 2026 года против команды Иордании. Об этом сообщила пресс-служба Австрийского футбольного союза.

Игроку не потребуется операция. Ожидается, что футболист вернется в строй по ходу турнира и будет выступать в специальной маске. Однако его участие в следующей игре остается под вопросом.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная Австрии стартовала с победы на чемпионате мира, переиграв команду Иордании (3:1). Пош провел на поле всю игру. В следующем туре австрийцы сыграют против аргентинцев. Встреча пройдет 22 июня.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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