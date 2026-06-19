Недвижимость Влада Соколовского оценили более чем в 100 миллионов рублей

Стоимость недвижимости певца Влада Соколовского может превышать 100 миллионов рублей. Артист владеет несколькими объектами как в Москве, так и за городом. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает «Звездач».
По данным Telegram-канала, певец владеет модульным загородным домом площадью 120 квадратных метров. Недвижимость находится в окружении леса, в доме есть большая гостиная с панорамными окнами, а высота потолков достигает пяти метров.
Кроме того, супруга Соколовского ранее показывала роскошную квартиру площадью 145 квадратных метров в Москва-Сити, которая на сегодняшний день оценивается в 80−150 миллионов рублей. Сам артист недавно сообщил о приобретении еще одного объекта, но раскрывать подробности отказался, отметив лишь, что это приятное дополнение к списку собственности, говорится в сообщении.
Народный артист РФ Александр Филиппенко продал две квартиры в центре Москвы. Общая стоимость двух объектов недвижимости может достигать 155 миллионов рублей. Филиппенко покинул Россию в 2022 году. Чем известен артист и какое имущество у него осталось в РФ — в материале «Вечерней Москвы».