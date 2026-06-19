Недвижимость Влада Соколовского оценили более чем в 100 миллионов рублей

Кроме того, супруга Соколовского ранее показывала роскошную квартиру площадью 145 квадратных метров в Москва-Сити, которая на сегодняшний день оценивается в 80−150 миллионов рублей. Сам артист недавно сообщил о приобретении еще одного объекта, но раскрывать подробности отказался, отметив лишь, что это приятное дополнение к списку собственности, говорится в сообщении.