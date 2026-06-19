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Балицкий предупредил о высокой дроновой опасности над Мелитополем

Губернатор Запорожской области сообщил о работе ПВО в регионе.

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Высокая опасность ударов беспилотников Вооруженных сил Украины зафиксирована в Мелитополе и его окрестностях. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны», — написал он в своем канале в «Максе».