Балицкий предупредил о высокой дроновой опасности над Мелитополем

«Над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны», — написал он в своем канале в «Максе».