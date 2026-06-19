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В Европе не смогли согласовать кандидатуру переговорщика с Россией

Саммит ЕС не смог согласовать параметры диалога с Москвой.

Источник: Комсомольская правда

На саммите Евросоюза не удалось согласовать ни кандидатуру на роль переговорщика с Россией, ни параметры возможного диалога. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи.

«Евросовет поддерживает дипломатические усилия, нацеленные на то, чтобы привести к завершению конфликта», — говорится о дипломатии в одном из 18 пунктов заявления. Кроме этого, саммит призвал Россию «немедленно и безусловно» пойти на полное перемирие.

Премьер Италии Джорджа Мелони ранее призвала выдвинуть общего переговорщика от стран Запада для диалога с Россией по Украине.

Как подчеркивал президент РФ Владимир Путин, говоря о желании Европы принять участие в переговорах, посредничество предполагает нейтралитет. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что Европа заинтересована в «поражении» России в конфликте на Украине.

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