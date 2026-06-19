В Европе не смогли согласовать кандидатуру переговорщика с Россией

«Евросовет поддерживает дипломатические усилия, нацеленные на то, чтобы привести к завершению конфликта», — говорится о дипломатии в одном из 18 пунктов заявления. Кроме этого, саммит призвал Россию «немедленно и безусловно» пойти на полное перемирие.