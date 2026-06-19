В России введут ГОСТ на уборку в помещениях

Отмечается, что во время проведения уборки необходимо проверить, совместимы ли моющие растворы с обрабатываемыми поверхностями, а также подготовить растворы с учетом концентрации и сроков годности. Также внимание необходимо уделить тому, с какой скоростью нужно провести уборку.