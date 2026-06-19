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В России введут ГОСТ на уборку в помещениях

РИА Новости: Росстандарт принял ГОСТ на уборку в помещениях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями, как правильно проводить уборку, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.

«Настоящий стандарт дает руководство по структуре организации эксплуатации для обеспечения эффективной работы чистых помещений с выполнением требований к чистоте. Структура организации эксплуатации включает в себя работу с персоналом, порядок входа и выхода из чистых помещений, уборку, техническое обслуживание и контроль (мониторинг)», — сказано в документе.

Так, уборку в помещениях необходимо разделить на несколько этапов: уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей, а также оборудования.

Отмечается, что во время проведения уборки необходимо проверить, совместимы ли моющие растворы с обрабатываемыми поверхностями, а также подготовить растворы с учетом концентрации и сроков годности. Также внимание необходимо уделить тому, с какой скоростью нужно провести уборку.

Уточняется, что сухую вакуумную уборку можно проводить в местах, не доступных для швабры. Небольшие рабочие зоны можно очищать влажными салфетками или же спиртовыми.

Для влажной уборки необходимо использовать два или три ведра с водой. Такую уборку проводят в случае наличия загрязнений. Подчеркивается, что швабру нужно предварительно обработать химикатами.

ГОСТ вступит в силу с 1 июля текущего года.