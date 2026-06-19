26 волгоградских выпускников доказали знание русского языка на 100 баллов

Максимальный результат показали сразу 26 одиннадцатиклассников из школ Волжского, Михайловки, Палласовки, Елани и Волгограда. При этом для выпускницы гимназии № 1 областного центра это уже второй экзамен с высшим баллом — литературу она сдала на те же 100 баллов.