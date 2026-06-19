19 июня в календаре: Всемирный день детского футбола и день неспешной прогулки

Резко холодает — погода переменится к лучшему. Колосья ржи или пшеницы начинают цвести с верхушки — к неурожаю хлеба, с середины — к среднему урожаю, с низа — к хорошему урожаю. Пчелы роят на цветущих растениях — к ясному дню. В поле сильно стрекочут кузнечики — погода будет хорошей. Будет хорошая погода, если пчелы улетают в поле с утра. Когда пчелы сильно летят к своим ульям, то скоро дождь. Если на Иллариона погода ясная и тёплая — зерно будет крупное. Перепел кричит обычно перед дождем. Жаворонка не слышно в поле с самой зари — к ненастью. Пауки кладут яички — к хорошей погоде. Полевой вьюнок раскрыл цветки в ненастный день — погода улучшится. Чубушник зацветает — густера клевать начнет. На Ларивона — прополке время. На Ларивона — с поля сорняки тяни. Пришел Ларион — дурную траву из поля вон.