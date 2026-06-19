19 июня в календаре: Всемирный день детского футбола и день неспешной прогулки

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Виссарион, Георгий, Иларион, Рафаил, Сусанна, Фекла.
Илларион Пропольник.
По православному календарю в этот день отмечается память преподобного Илариона Далматского, которого также принято величать Новым. Он родился в семье благочестивых родителей Петра и Феодосии, которые воспитали сына в благочестии. В 20-летнем возрасте юноша постригся в монашество в Исихийской обители вблизи Византии, а оттуда перешел в Далматскую обитель, где принял схиму и стал учеником преподобного Григория Декаполита.
После смерти игумена братия избрала на его место Илариона, и он в течение восьми лет мирно управлял монастырем. Когда в 813 году императорский престол занял иконоборец Лев Армянин, игумен открыто выступил против него, обличив в ереси. За это будущий святой претерпел много истязаний, но не отрекся от православия. В награду за свой подвиг преподобный удостоился чести узреть ангелов, которые возносили на небо душу скончавшегося святого Федора Студита.
На Лариона — так на Руси называли святого Илариона — было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон», — говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками — они сами тебя по миру пустят. «Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть», — приговаривали во время неприятной работы. Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, — сорняки скоро опять силу возьмут.
События.
240 год до нашей эры — впервые в мире измерена окружность и радиус Земли.
1846 год — в США состоялся первый в мире бейсбольный матч.
1862 год — в США подписан закон об отмене рабства.
1899 год — в России принят Монетный устав.
1919 год — основан Государственный гидрологический институт (ГГИ).
1920 год — создана Всероссийская Чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности.
1953 год — в США по обвинению в шпионаже в пользу СССР казнены супруги Розенберг.
1956 год — свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера.
1957 год — в Ленинграде на площади Искусств открыт памятник А. С. Пушкину.
1961 год — провозглашена независимость Кувейта.
1987 год — в районе Бердянска потерпел катастрофу самолёт Як-40, погибли 8 человек.
1990 год — в Москве создана Коммунистическая партия РСФСР.
1991 год — завершился вывод советских войск из Венгрии.
1996 год — при выходе из здания правительства России задержаны шоумен Сергей Лисовский и помощник Анатолия Чубайса Аркадий Евстафьев с коробкой из-под ксерокса, в которой находились полмиллиона долларов.
1999 год — появилась первая версия онлайн-шутера Counter-Strike (18+).
2002 год — путешественник Стив Фоссетт начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре.
2010 год — открыты станции «Достоевская» и «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.
В этот день родились.
Блез Паскаль (1623 — 1662 г.), французский ученый и изобретатель, философ и писатель.
Леонтий Магницкий (1669 — 1739 г.), русский математик и педагог.
Федор Глинка (1786 — 1880 г.), русский поэт, публицист, прозаик, декабрист.
Кирилл Лемох (1841 — 1910 г.), русский жанровый живописец, академик.
Альфредо Каталани (1854 — 1893 г.), итальянский композитор.
Василь Быков (1924 — 2003 г.), советский и белорусский писатель, общественный деятель.
Наталья Селезнева (1945 г.), советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.
Салман Рушди (1947 г.), британский писатель индийского происхождения, лауреат Букеровской премии.
Сергей Макаров (1958 г.), советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион.
Бьорн Дэли (1967 г.), норвежский лыжник, восьмикратный олимпийский чемпион.
Народные приметы.
Резко холодает — погода переменится к лучшему. Колосья ржи или пшеницы начинают цвести с верхушки — к неурожаю хлеба, с середины — к среднему урожаю, с низа — к хорошему урожаю. Пчелы роят на цветущих растениях — к ясному дню. В поле сильно стрекочут кузнечики — погода будет хорошей. Будет хорошая погода, если пчелы улетают в поле с утра. Когда пчелы сильно летят к своим ульям, то скоро дождь. Если на Иллариона погода ясная и тёплая — зерно будет крупное. Перепел кричит обычно перед дождем. Жаворонка не слышно в поле с самой зари — к ненастью. Пауки кладут яички — к хорошей погоде. Полевой вьюнок раскрыл цветки в ненастный день — погода улучшится. Чубушник зацветает — густера клевать начнет. На Ларивона — прополке время. На Ларивона — с поля сорняки тяни. Пришел Ларион — дурную траву из поля вон.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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