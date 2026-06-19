Мошенники придумали новую схему обмана с якобы новой пошлиной: подробности

Мошенники звонят якобы от операторов и уговаривают россиян подтвердить данные через «Госуслуги», чтобы избежать новой пошлины за номер, которую на самом деле никто не вводил. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.