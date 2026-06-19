Курьер сдавал экзамены за студентов и разбогател: мужчину посадили в тюрьму

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники под видом учеников записываются к репетиторам и через поддельные ссылки на Zoom или Meet выманивают доступ к данным. Во время «урока» они жалуются на проблемы со связью и отправляют фишинговую страницу, через которую получают доступ к аккаунтам.