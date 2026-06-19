Частица Вечного огня с Мамаева кургана отправилась в «Путь Победы»

Участниками акции стали города-герои не только России, но и Беларуси. Делегации доставят в столицу частицы Вечных огней из Керчи, Новороссийска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Севастополя, Смоленска и Тулы, а также Минска и крепости-героя Брест. От этих огней в ночь с 21 на 22 июня зажгут первые свечи, сложенные в картину в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.