Частица Вечного огня с Мамаева кургана отправилась в «Путь Победы»

Волгоград присоединился к межрегиональной акции «Путь Победы», в ходе которой из всех городов-героев по частице Вечного огня отправляется в Москву, где они станут элементами масштабной огненной картины. Подробностями торжественной церемонии поделились в администрации региона.
Участниками акции стали города-герои не только России, но и Беларуси. Делегации доставят в столицу частицы Вечных огней из Керчи, Новороссийска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Севастополя, Смоленска и Тулы, а также Минска и крепости-героя Брест. От этих огней в ночь с 21 на 22 июня зажгут первые свечи, сложенные в картину в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Частицу Вечного огня с Мамаева кургана в ходе торжественной церемонии передали Роману Селюнину и Ирине Божко — молодым волгоградцам, ставшим победителями конкурсного отбора движения Волонтеры Победы. Именно они доставят символичный огонь в Москву.
А накануне в областном центре ликвидировали еще одно опасное свидетельство Великой Отечественной войны — фугасную авиабомбу весом 50 килограммов.