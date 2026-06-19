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ЛДПР призвала увеличить норматив финансирования льготных лекарств

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что региональные бюджеты испытывают сложности с финансированием лекарственного обеспечения.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. ЛДПР предлагает увеличить федеральный норматив финансирования льготного лекарственного обеспечения и ежегодно индексировать его с учетом роста цен, чтобы снизить нагрузку на регионы и повысить доступность препаратов для пациентов. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в преддверии организованного ЛДПР Всероссийского форума пациентов.

«ЛДПР требует увеличить норматив финансирования льготного лекарственного обеспечения на федеральном уровне и ежегодно его индексировать с учетом роста цен», — сказал Леонов.

По его словам, одной из главных проблем российского здравоохранения остается недоступность льготных лекарств. «Фактические затраты регионов на одного льготника превышают в 4,5 раза утвержденный федеральный норматив, который составляет 1 326 рублей в месяц», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что региональные бюджеты испытывают сложности с финансированием лекарственного обеспечения, в том числе пациентов, которые после достижения 19 лет переходят из фонда «Круг добра» на региональное обеспечение. «Нужно помогать регионам справляться с этими затратами», — заключил Леонов.

О форуме пациентов.

Организованный ЛДПР Всероссийский форум пациентов пройдет в Москве 19 июня. Площадка объединит пациентов, врачей, юристов, представителей общественных организаций и экспертов для обсуждения наиболее острых проблем российского здравоохранения. В центре внимания — доступность медицинской помощи, обеспечение льготными лекарствами, соблюдение прав пациентов и развитие медицинской инфраструктуры. По итогам форума планируется сформировать предложения по совершенствованию законодательства в сфере здравоохранения.

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