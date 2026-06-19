ЛДПР призвала увеличить норматив финансирования льготных лекарств

Он отметил, что региональные бюджеты испытывают сложности с финансированием лекарственного обеспечения, в том числе пациентов, которые после достижения 19 лет переходят из фонда «Круг добра» на региональное обеспечение. «Нужно помогать регионам справляться с этими затратами», — заключил Леонов.