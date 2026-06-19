День Ашура 2026: пост и спасение пророков. Что можно и нельзя делать мусульманам

Главной суннитской традицией Дня Ашура считается добровольный пост. Согласно хадисам, пророк Мухаммед рекомендовал соблюдать пост не только в сам День Ашура, но и добавить к нему ещё день. Это делается для того, чтобы практика мусульман отличалась от традиции иудеев, которые также постились в память о спасении пророка Мусы. Соответственно, желательно поститься либо 9-го и 10-го числа месяца Мухаррам (24 и 25 июня), либо 10-го и 11-го (25 и 26 июня).