Суд в США назначил смертный приговор мужчине за убийство пятилетней падчерицы

Суд в американском штате Алабама оставил без изменений смертный приговор жителю штата, обвиняемому в изнасиловании и убийстве пятилетней падчерицы. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает Al.
Инцидент произошел в 2021 году. Мать девочки обратилась в полицию после того, как проснулась ночью и не обнаружила дочери рядом, а входная дверь оказалась открыта. Подозреваемым стал Джереми Уильямс — партнер женщины, с которым она оставляла ребенка, уходя на заработки проституцией.
В ходе следствия выяснилось, что мать разрешила мужчине изнасиловать дочь за 2,5 тысячи долларов (позже сумма снизилась до 1,3 тысячи долларов). В тот день Уильямс похитил девочку, привез к себе, заставил употребить метамфетамин, изнасиловал и задушил. Тело ребенка он бросил в подвале. Также установлено, что в 2005 году он расправился с собственной дочерью в другом штате.
Мать девочки получила 20 лет тюрьмы. Уильямс был приговорен к высшей мере, но его защита неоднократно подавала апелляции. Суд оставил приговор без изменений, говорится в материале.
В Великобритании суд приговорил 29-летнего Томаса Моргана к пожизненному заключению за убийство пятимесячного пасынка. Инцидент произошел, когда мать ребенка по имени Джордан была на работе. После ссоры с женщиной Морган в ярости начал трясти ребенка. Это привело к черепно-мозговой травме, переломам и кровоизлиянию в оба глаза.