Суд в США назначил смертный приговор мужчине за убийство пятилетней падчерицы

В ходе следствия выяснилось, что мать разрешила мужчине изнасиловать дочь за 2,5 тысячи долларов (позже сумма снизилась до 1,3 тысячи долларов). В тот день Уильямс похитил девочку, привез к себе, заставил употребить метамфетамин, изнасиловал и задушил. Тело ребенка он бросил в подвале. Также установлено, что в 2005 году он расправился с собственной дочерью в другом штате.